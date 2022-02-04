Новый класс для курсов по гражданской обороне открыли во Фрязине
Во Фрязине появился новый класс для курсов по гражданской обороне. Здесь занимаются подготовкой специалистов для защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
«Курсы готовят руководителей организации к действиям, планированию, предупреждению и ликвидации ЧС, которые характерны для городского округа Фрязино. Готовят специалисты в области гражданской обороны и в области предупреждения ликвидаций ЧС», — рассказал начальник курсов гражданской обороны ЕДДС г.о. Фрязино Александр Морозов.
Инструкторы проводят лекции. Практические навыки учащиеся отрабатывают на манекенах, также ученики смотрят фильмы и презентации, изучают наглядные пособия.
«Это важная задача, потому что это реализация государственной задачи в области подготовки населения к реализации, к защите ЧС и гражданской защиты населения. Естественно, в округе Фрязино эти полномочия реализуются. В преддверии 90-летия гражданской обороны РФ мы открываем новые современные курсы, соответствующие всем требованиям, в том числе по дополнительному профессиональному образованию в области гражданской защиты населения», — сказал глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев.
Занятия проводят в округе с 2017 года, за это время подготовку прошли почти 500 человек.
Всего в Подмосковье открыто порядка 20 курсов гражданской обороны.