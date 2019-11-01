На премьеру в своем городе. Новый кинозал открыли для жителей Дрезны

В Дрезне городского округа Орехово-Зуево работает новый кинозал. И сегодня на премьере фильма там собрались почти две сотни ребят. Как прошел просмотр, расскажет «360».

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Новый кинозал как с иголочки находится в здании центра культуры «Юбилейный». Рассчитан он на 177 зрителей. Ежедневно в зале проводят до семи сеансов кино и мультфильмов в форматах 2D и 3D. Обновляют репертуар каждую неделю, по четвергам.

Сегодня целый зал собрался на премьере нового фильма «Робо» — это российская фантастическая драма Сарика Андреасяна. Попкорн для самых маленьких зрителей принес губернатор региона Андрей Воробьев.

Сам центр культуры «Юбилейный» работает в Дрезне с 2017 года. Раньше на его месте находился клуб имени Волкова. После обрушения в 2008-м здание отстроили заново. Теперь учреждение — буквально центр притяжения всех жителей города.

«Для нашего города центр, конечно же, имеет огромное значение. Почему? Потому что это единственный культурный центр в городе. Все-таки город хоть и небольшой — 11 тысяч человек, но детям, молодежи, взрослым куда-то нужно ходить заниматься. И поэтому у нас работает очень много крупных формирований, которые построены на самых популярных интересах, запросах и возвратных категориях», — отметила Лидия Рожнова, директор центра.

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Сейчас в «Юбилейном» работает 56 различных клубов: коллектив современного танца, театр-студия, декоративно-прикладное творчество, студия изобразительного искусства, вокальный ансамбль, театр моды, рукоделие, школа игры на гитаре, зумба и многое другое. Занятие по душе могут найти себе дрезненцы всех возрастов. Также там работает «Творческая мастерская инвалидов», где люди с ограниченными возможностями занимаются прикладным искусством и выставляют свои изделия на выставках и конкурсах.