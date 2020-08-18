18 августа 2020, 11:12
Новый кинопаркинг откроется в Видном 21 августа. Зрителям покажут драму Серебренникова «Лето»
В Видном откроется новый кинопаркинг. Посмотреть фильмы под открытым небом можно будет с 21 августа. В день открытия зрителям покажут драму Кирилла Серебренникова «Лето».
Новый кинопаркинг откроют около Дворца спорта «Видное». Его организовали при поддержке Мособлкино и Министерства культуры Подмосковья.
На открытии автомобильного кинотеатра зрителям покажут биографическую музыкальную драму режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Перед начало сеанса со зрителями пообщается исполнительница главной роли — актриса Ирина Старшенбаум.
Она расскажет о том, как снимался фильм, об интересных моментах на съемках и о своем творческом дуэте с Ромой Зверем.
Сюжет фильма «Лето» рассказывает о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его отношениях с Майком Науменко, о жене музыканта Наталье.
Показ будет бесплатным. К просмотру допускаются зрители старше 18 лет.
Афиша кинопаркинга уже доступа на сайте проекта.