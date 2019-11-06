Новый каток в спорткомплексе «Метеор» в Жуковском откроется в 2020 году

В Жуковском стартовало строительство крытого катка на территории спорткомплекса «Метеор». Для всех желающих ледовая арена откроется уже в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

На территории крытого катка появятся отапливаемые раздевалки, туалеты и душевые. Строят спортобъект за счет средств городского бюджета.

Глава Жуковского Юрий Прохоров подчеркнул, что новый каток будет функционировать круглый год. «Он предназначен для проведения спортивных соревнований и тренировок по хоккею и фигурному катанию, а также для массового посещения», — пояснил Юрий Прохоров.

Глава муниципалитета добавил, что для детей, которые занимаются фигурным катанием и хоккеем в спортивной школе «Центр спорта „Метеор“», занятия на катке будут бесплатными. Для обычных посетителей услуги катка будут предоставляться на платной основе.

Заслуженный тренер России, заместитель директора по спортивно-массовой работе спортшколы «Метеор» Владимир Фомин уточнил, что возводящийся каток — спортивное сооружение размерами 73×37 м и хоккейной коробкой 56×26 м — позволит пользоваться льдом для занятий фигурным катанием и хоккеем с шайбой в удобное для юных спортсменов время, а также продлить сезон массовых катаний с двух месяцев, как обычно бывает на открытом льду, до шести-семи месяцев.

«Строительство катка под крышей, входящего в кластер СК „Метеор“, поможет увеличить количество занимающихся и сделать эти занятия более качественными», — добавил Владимир Фомин.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Местная жительница Евгения Власова рассказала, что вся их семья очень рада, что рядом с их домом появится крытый каток. «Для нас это не только место, где можно здорово провести свободное время, но и необходимость. Дочь занимается фигурным катанием, и теперь, я надеюсь, она сможет там тренироваться», — поделилась Евгения Власова.

«Отличная новость! У нас дома — все любители спорта. Муж в юности профессионально занимался хоккеем и всех приучил к конькам зимой. Я думаю, мы первые придем на открытие катка и проведем там впоследствии много веселых часов», — уверена жуковчанка Эльвира Белоусова.

Глава регионального Минспорта Роман Терюшков напомнил, что до конца 2019 года 14 муниципальных образований Московской области получат 15 новых хоккейных площадок. Некоторые из площадок строятся на месте ранее существовавших, но изношенных объектов, другие возводятся с нуля.

Новые площадки появятся в Домодедове, Истре, Кашире, Котельниках, Лобне, Люберцах, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцове, Озерах, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Ступине и Электростали. Помимо игрового пространства, на площадках будут оборудованы раздевалки для верхней одежды, туалеты, трибуна на 30 мест и скамейки для запасных игроков. Также все объекты получат освещение.