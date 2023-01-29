Подмосковье 29 января 2023, 16:20 Новый каток открыли в центральном парке Пушкино

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В центральном парке в Пушкино открылся новый каток. Первыми опробовать покрытие вышли юные фигуристы и хоккеисты. Сейчас в округе работает 24 бесплатных катка.

Вход на объект досуга свободный, платить нужно только за прокат коньков.

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«У нас искусственный каток, который будет заливаться ежедневно, каждый сеанс. Сеанс — 1,5 часа. Есть ледозаливочная машина, много коньков с размерной сеткой до 47-го», — рассказал сотрудник катка Арам Вардумян.

При входе на объект жителей Пушкино встретили участники коллектива «Метаморфоза-шоу» и зеркальные ходулисты. Артисты театра «Сосферас» устроили для жителей анимационно-развлекательную программу.

«С нетерпением ждали, когда такой современный качественный лед появится у нас в округе», — сообщила замглавы Пушкино Елена Панькив.

По словам замминистра благоустройства Подмосковья Дениса Чижика, катки посещают порядка двух-трех тысяч человек еженедельно.

«Это хороший задел для молодежи, для занятий спортом, активный образ жизни, для семейного процветания», — добавил Денис Чижик.

Лед уже успели опробовать юные фигуристы, хоккеисты и другие местные жители.

«Лед хороший. В принципе, я уже играл на открытом льду, но этот самый хороший», — рассказал воспитанник хоккейной школы Захар Разинков.

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