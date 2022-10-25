Новый кабинет маммографии с возможностью биопсии открыли в Подольске | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 00:25 Новый кабинет маммографии с возможностью биопсии открыли в Подольске

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В микрорайоне Кузнечики Подольска открылся кабинет с самым современным оборудованием. Жителям будет доступна маммография с возможностью биопсии.

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«Буквально два-три года тому назад на базе вот этой поликлиники у нас был открыт центр амбулаторной онкологической помощи. Мы обещали нашему населению, нашим пациентам, что все их проблемы и вопросы, связанные с диагностикой и лечением онкозаболеваний будут делать в рамках одного учреждения, не только одного юридического учреждения, но и в рамках одного здания», — сказал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

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Теперь всю необходимую диагностику можно провести на базе структурного подразделения № 4. Стереоскопический маммограф позволяет не только расширить объем исследований, но и сделать пациенту тонкоигольную биопсию.

«Благодаря этому аппарату, его методике происходит расчет в трех плоскостях точки, из которой мы хотим взять биопсию, что позволяет более точно брать из нужного участка необходимую ткань на анализ и уточнять диагноз», — отметил заведующий отделением лучевой диагностики ОСП № 4 ПОКБ Эдуард Куюмчьян.

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После этого материал сразу отправят на исследование. Результаты станут известны через считанные дни. В случае обнаружения заболевания приступить к лечению можно будет гораздо быстрее.

Новое оборудование отечественного производства, его приобрели в рамках программы губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья». За одну смену здесь будут проводить более 20 исследований.

«Это уже восьмой кабинет, где установлен такой аппарат. Почему это важно? Потому что заболевания молочной железы фактически стоят на первом месте среди онкологических заболеваний и если ранняя диагностика, то это успех к лечению и выздоровлению», — сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации г. о. Подольск Ирина Симчук.

Пройти исследование на новейшем оборудовании могут все женщины старше 35 лет. Запись на маммографию осуществляется у врача-терапевта.