Новый кабинет КТ-диагностики появился в поликлинике Королева

Новый кабинет компьютерной томографии обустроили в поликлинике, расположенной на улице Дзержинского в Королеве. Диагностику будут проводить по полису ОМС при наличии назначения от врача. Оборудование купили в рамках президентской программы «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, компьютерная томография позволяет выявлять воспаления, опухоли и другие патологии. В Королеве это уже второй аппарат КТ — новый томограф позволит перераспределить потоки пациентов, сделать исследования доступнее и удобнее для жителей Светлана Стригункова. С понедельника по пятницу аппарат будет работать с 8:00 до 20:00, а по субботам — с 8:00 до 13:00. Кабинет компьютерной томографии появился в Королеве по адресу: улица Дзержинского, дом №11.