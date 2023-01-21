Подмосковье 21 января 2023, 04:01 Новый кабинет физиотерапии открыли для пенсионеров в КЦСОиР «Пушкинский» ГАУ АИС «Подмосковье»

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Кабинет физиотерапии для пожилых людей заработал в доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста КЦСОиР «Пушкинский». Благодаря новому оборудованию пенсионеры смогут принимать полезные физиотерапевтические процедуры прямо в интернате.

Для работы в физиокабинете набрали штат медицинских сотрудников. в которых вошли физиомедсестра, массажная медсестра, старшая сестра и сестра-хозяйка. В кабинете физиопроцедур будет принимать врач, медицинская сестра по физиотерапии и массажист, проводящий медицинский лечебный массаж пожилым людям.

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Большинство физиоаппаратов, которые уже находятся в распоряжении медперсонала, применяются при лечении простудных заболеваний, болезней уха и горла, а также позвоночника и суставов.

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Имеется новейшая разработка — аппарат «Биоптрон», который лечит с помощью световых пластин остеохондроз и снимает различные типы болей. Также он применяется в косметологии, что смогут оценить пожилые дамы. Все процедуры безболезненны и эффективны.

«Наша гордость — солевой ингалятор, который является настоящей солевой пещерой в миниатюре. Аппарат „Дорсанваль“ имеет очень широкий спектр работы — он лечит неврологические и воспалительные заболевания, эффективен против болезней кожи, в том числе при лечении пролежней. Очень важна для пожилых пациентов новейшая разработка — прибор „Нейросон“, незаменимый при бессоннице», — рассказала физиомедсестра Ольга Мазо.

Также в кабинете установили стандартные приборы для электрофореза и магнитотероапии, которые часто применяют для лечения суставов.

«В процедурном кабинете с помощью физиопроцедур планируется проводить реабилитацию под контролем врача. Для нас это новое направление, и я уверена, что такая важная и нужная инициатива даст хорошие результаты», — отметила замдиректора интерната Елена Опаленова.