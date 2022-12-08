Подмосковье 08 декабря 2022, 16:28 Новый кабинет для рентгенов появится в поликлинике Лобни в начале 2023 года

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Новый рентген-кабинет готовят к открытию в Краснополянской поликлинике в Лобне. Там заканчивается ремонт и вскоре приступят к монтажу оборудования. Работы проводят в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».

Завершить ремонтные работы планируют в середине декабря.

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«В данный момент завершена сборка вентиляции. Это будет автономная приточно-вытяжная система с выводом на улицу. Рабочим осталось установить приборы отопления, смонтировать слаботочные и все инженерные системы», — сообщил главный врач Лобненской центральной городской больницы Павел Прокофьев.

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После окончания ремонта здесь приступят к установке и наладке современного цифрового рентгеновского аппарата. В кабинете будут работать два специалиста — больница ищет в штат врача-рентгенолога и рентген-лаборанта.

Открыть новый рентген-кабинет в микрорайоне Красная Поляна Лобни планируют в начале следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил врачей клинического госпиталя «Лапино» за работу.

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