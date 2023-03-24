24 марта 2023, 15:14
Новый кабинет для рентгена появился в областной больнице в Люберцах
В областной больнице в Люберцах заработал новый кабинет для рентгена. В нем установили современный аппарат отечественного производства.
«В Люберецкой областной больнице появился новый ультрасовременный рентгенологический аппарат на три рабочих места. Аппарат позволяет проводить скопические исследования, которые ранее мы не могли выполнить», — сообщила завотделением лучевой диагностики Ксения Меньчикова.
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Теперь медики могут исследовать на новом оборудовании до 100 пациентов в сутки.
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С помощью аппарата можно провести скопическое обследование желудка и кишечника с выполнением контрастирования. На нем можно обнаружить различные патологии, в том числе онкологию.
Кабинет разделили на зоны рабочих мест врачей, лаборантов и проведения процедур. Покрытие стен из баритовой штукатурки не пропускает ионизирующее излучение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в поселке Удельная в Раменском округе после реконструкции открыли современную поликлинику. Ее пришлось практически строить заново, так как от здания 1981 года постройки остался лишь фундамент.
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