Подмосковье 09 февраля 2023, 13:57 Новый кабинет для рентгенов откроется в поликлинике Краснознаменска в конце февраля

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Заместитель главы Краснознаменска Андрей Петяев проверил ход ремонта в новом кабинете для рентген-диагностики в местной поликлинике. По словам медиков, здесь уже все готово к приему пациентов, осталось лишь получить необходимые документы.

Минздрав Подмосковья поставил в Краснознаменскую городскую поликлинику современное оборудование для рентгенов. Также, были выделены средства на ремонт помещения.

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«Работа выполнена профессионально. Стоит качественное и современное оборудование, которое позволит врачам производить более точную диагностику», — отметил Андрей Петяев, который осмотрел ход ремонта.

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Сейчас кабинет для рентгенов работает в тестовом режиме, идут пуско-наладочные работы. Главный врач поликлиники Михаил Обухов рассказал, что осталось получить документы на ввод объекта в эксплуатацию, и недели через две здесь готовы принимать пациентов.

Губернатор Андрей Воробьев дал поручение закупать в поликлиники Подмосковья новую технику — аппараты для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.

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