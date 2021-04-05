Новый кабинет диагностики заболеваний кожи в Коломне поможет выявлять ранние стадии рака

В поликлинике № 2 Коломенской больницы заработал кабинет диагностики заболеваний кожи. С его помощью врачи смогут выявлять рак на ранних стадиях. Оборудование для постановки диагноза закупили в рамках реализации в Московской области национального проекта «Здравоохранение».

Исследования будут проводить с помощью дерматоскопа экспертного класса. Оборудование позволяет производить фотофиксацию новообразований — в режиме макро- и микросъемки. Аппарат может автоматически определять области, где идет патологический процесс, на который врачам нужно обратить внимание.

«Новое оборудование позволяет под большим увеличением рассмотреть новообразование: определить его форму, размер, цвет, структуру и заключить, представляет ли оно опасность для здоровья пациента. Если со временем образование будет увеличиваться в размерах и видоизменяться — врач это не пропустит, так как данные исследования сохраняются в памяти аппарата», — пояснил заведующий амбулаторным кожно-венерологическим отделением Коломенской больницы Вадим Шаповалов.

Кабинет расположен во второй поликлинике Коломны на улице Астахова, дом 9, кабинет 24.

Исследование доступно всем жителям Коломны. Направления на диагностику можно получить у терапевта и педиатра. Кроме того, записаться на диагностику заболеваний кожи можно во время прохождения диспансеризации.