Подмосковье 26 марта 2024, 10:55 Новый кабельный завод создаст около 150 рабочих мест в Воскресенске в 2024 году Unsplash

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Завод кабельной продукции «Белтелекабель» запустят в Воскресенске при поддержке Фонда развития промышленности в третьем квартале 2024 года. Заемные средства вложат в приобретение оборудования. На производстве создадут около 150 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект вложат 740 миллионов рублей.

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«Из них 150 миллионов рублей, а это более 20% от общей суммы, будут получены компанией от подмосковного Фонда развития промышленности в виде льготного займа по программе „Приобретение оборудования“», — сказала она.

Компания «Белтелекабель» — один из лидеров кабельной промышленности в Белоруссии и странах СНГ. На новом предприятии будут выпускать волоконно-оптические и сигнально-блокировочные кабели.

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