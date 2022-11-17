Подмосковье 17 ноября 2022, 11:19 Новый яркий фасад появился у детского сада на улице Гагарина в Реутове

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Детский сад № 9 в Реутове стал ярче и теплее. Капитальный ремонт здания подходит к концу, и скоро воспитанники смогут оценить улучшения.

В здании заменили внутренние и внешние инженерные сети и кровлю, выполнили отделку внутренних помещений, утеплили и облицевали фасад, который стал ярким и жизнерадостным. Группы оборудовали необходимой мебелью, и сейчас они готовы принимать детей.

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Все работы на улице Гагарина в Реутове проводятся под контролем Управления технического надзора капитального ремонта. Эта организация подконтрольна региональному МинЖКХ.

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«Пристальный строительный контроль гарантирует соблюдение технологических процессов подрядчиком, а также соответствие объемов работ утвержденной смете», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Компания «УТНКР» осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства. Также организация участвует в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой областей.

В Подмосковье продолжает расширяться программа обновления социально значимых объектов. Недавно в Ивантеевке (Пушкино) закончился капитальный ремонт детского сада № 4 «Семицветик», завершаются ремонты и в других городах. В 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева эта работа будет продолжена в регионе.

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