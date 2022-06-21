Новый инвестстандарт начали внедрять в 45 регионах РФ

Первый зампредседателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провел селекторное совещание с регионами по внедрению нового инвестиционного стандарта. Сейчас такую работу проводят в 45 регионах. Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила положительное влияние программы наставничества, позволяющей регионам помогать друг другу выстроить систему нового инвестстандарта.

«Все инструменты стандарта разные по сложности внедрения. Пока мы в самом начале работы, важно рассматривать все возникающие вопросы предметно до полного исчерпания повестки. Обратная связь от регионов и деловых объединений, которую мы получаем, позволяет совершенствовать стандарт», — сообщил Андрей Белоусов.

В рамках работы по внедрению нового инвестстандарта регионы уже сформировали инвестиционные декларации, создали агентства развития и инвестиционные комитеты — они помогут привлекать бизнес, сопровождать проекты и разрешать споры. Сейчас идет работа по внедрению свода правил и разработке инвестиционной карты.

«В целом все регионы внедряют инвестиционный стандарт в соответствии с графиком. Деловые объединения на местах уже приступили к оценке проделанной работы и в сентябре мы получим обратную связь от бизнеса», — отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

В Подмосковье власти предложили провести форум для обмена лучшими практиками.

«Мы предложили организовать на территории Московской области трехдневный форум для обмена лучшими практиками и подведения итогов внедрения Регионального инвестиционного стандарта в пилотных регионах. В Минэкономразвития наше предложение поддержали, и мы планируем организовать такое мероприятие для пилотных регионов и регионов второй волны в середине августа», — сказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевых иностранных партнеров региона.