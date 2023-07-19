Подмосковье 19 июля 2023, 09:26 Новый инвестор возобновит строительство паркинга в ЖК «Новокосино-2» в Реутове пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Подземный паркинг достроят в жилом комплексе «Новокосино-2» в Реутове. Новый инвестор приступит к работам в июле и сделает гидроизоляцию верхней части помещений к концу года.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов обговорил этапы работ с руководителем специализированного застройщика «ПСК НПО машиностроения» Константином Байгушевым.

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«Определены ориентировочные сроки и этапы завершения строительства подземного паркинга под домами № 67 и № 69 на Юбилейном проспекте и № 52 на улице Октября. На торгах по банкротству подземный паркинг приобрел специализированный застройщик „ПСК НПО машиностроения“. С 17 июля коллеги приступят к замене заборов по территории наземного паркинга, установке камер видеонаблюдения и устройству освещения. До конца декабря 2023 года будет проделана работа по гидроизоляции верхней части паркинга», — рассказал Станислав Каторов.

Подъезд специализированной техники организуют со стороны Юбилейного проспекта, чтобы не мешать жителям. Для это закроют вход со улицы в детский сад «Теремок». Попасть туда можно будет со стороны Транспортной улицы.

Напомним, что строительство подземного паркинга заморозили несколько лет назад после банкротства застройщика «ЭкспертСтрой». Паркинг рассчитан на 1,5 тысячи машино-мест, из них 200 уже выкупили. Глава Реутова добавил, что с владельцами машино-мест перезаключат договоры.

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