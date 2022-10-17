Новый индустриальный парк создаст около 2 тысяч рабочих мест в Истре | 360°

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Новый индустриальный парк создаст около 2 тысяч рабочих мест в Истре

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Индустриальный парк «Новопетровское» начали строить в Истре. Там компания «Ферро Эстеейт» разместит производственно-складские помещения, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Индустриальный парк площадью 31,4 гектара заработает в 2024 году. В проект инвестируют более полумиллиарда рублей, рассказала глава министерства.

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«Благодаря реализации проекта в Истре появятся порядка двух тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья», — добавила она.

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Коммуникации и дороги появятся на объекте уже в следующем году. Для резидентов будут доступны участки площадью от пяти до 10 гектаров. Управляющая компания предоставит им услуги по выдаче условий на присоединение к объектам инфраструктуры, сервис инженерных объектов, транспортные, курьерские и рекламные услуги.

Выбрать участок предприниматели могут на инвестпортале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки медиков в Подмосковье. Это дополнительные премии, которые получат врачи, фельдшеры и медсестры.

Истра

Поддержка предпринимателей в Московской области

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