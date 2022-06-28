Новый индустриальный парк создаст 1000 рабочих мест в Домодедове

Строительство нового индустриального парка «Рябина» в Домодедове стартовало. В проект инвестируют более двух миллиардов рублей, он сможет обеспечить около тысяч рабочих мест для местных жителей.

Глава подмосковного Мининвеста, зампред правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что новый индустриальный парк станет 63-м в Московской области. В рамках проекта планируют также создать готовые объекты недвижимости формата «Лайт индастриал». Благодаря этому инвесторы смогут приобрести промышленную недвижимость по льготной программе.

Общая площадь «Рябины» составит 75 тысяч квадратных метров. Ожидается, что первые два корпуса индустриального парка начнут работу уже во втором квартале 2023 года.