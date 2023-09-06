Подмосковье 06 сентября 2023, 17:28 Новый индустриальный парк построят в Жуковском в 2025 году Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

Читать 360tv в

Новый индустриальный парк «Жуковский» построят в Подмосковье. Всю необходимую инженерно-транспортную инфраструктуру планируют запустить в четвертом квартале 2025 года.

«Совокупный объем инвестиций в реализацию проектов на территории „Жуковского“ может составить более 40 миллиардов рублей, что позволит создать порядка шести тысяч рабочих мест для жителей городского округа Жуковский и соседних муниципалитетов», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Реклама

В индустриальном парке будет вся необходимая инженерно-транспортная инфраструктура: водозаборный узел, комплекс очистных сооружений, новые дороги и другое.

«Помимо крупных производств, там смогут разместиться и предприятия малого и среднего бизнеса», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Он подчеркнул, что округ является центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиационной промышленности. Именно поэтому в индустриальном парке смогут разместиться высокотехнологичные производства.

Помимо промышленных предприятий, на территории «Жуковского» появятся пространства для магазинов, развлекательно-досуговых мероприятий и парковой зоны. Помимо этого, холдинг «Строительный альянс» инвестирует более десяти миллиардов рублей в строительство новой площадки в формате «Подмосковье индастриал».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».