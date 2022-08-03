Новый индустриальный парк появится в Орехово-Зуеве

Земельный участок общей площадью 6,3 гектара, который находится в Орехово-Зуевском округе, решено перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности для строительства индустриального парка. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова и добавила, что благодаря этому появятся ноые рабочие места.

«С целью строительства индустриального парка в Орехово-Зуевском городском округе вблизи деревни Кабаново земельный участок площадью порядка 6,3 гектаров переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Новый индустриальный парк будет ориентирован на обслуживание интересов малого и среднего бизнеса, для которого арендные платежи не превышают 5% оборота компании. Реализация проекта позволит создать свыше 300 рабочих мест», — рассказала Анна Кротова.

Участок располагается на территории Орехово-Зуевской птицефабрики, которая обанкротилась больше 10 лет назад. Ранее этот объект пребывал в крайне запущенном состоянии. Однако за короткие сроки была развита территория, сформирована комфортная среда для предпринимателей. Сейчас строится новый корпус площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Там будут располагаться производства и склады, на которые в данном участке есть большой спрос. Начало строительства индустриального парка запланировано на 2023 год.