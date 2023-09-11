Подмосковье 11 сентября 2023, 11:06 Новый индустриальный парк открыли в Ленинском округе Unsplash

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Новый 68-й индустриальный парк заработал в Подмосковье. PNK парк в Ленинском округе уже принял первого резидента.

«Общая площадь здания PNК парка МКАД-М4 — более 128 тысяч квадратных метров, из которых практически 85 тысяч „квадратов“ уже заняты первым резидентом. Это порядка 66% от общей площади, остальное доступно для размещения других резидентов», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Важной особенностью индустриального парка в Ленинском округе является доступ крупнотоннажного транспорта на второй этаж с зоной погрузки и разгрузки. На третий этаж может подняться среднетоннажный транспорт.

Отмечается, что общая площадь индустриальных парков Подмосковья составляет около 3,2 тысячи гектаров. Они заполнены более чем на 84%.

Предпринимателям Подмосковья напоминают, что в регионе работает программа «Промышленная ипотека». С ее помощью можно получить кредит по ставке до 5% годовых, а подобрать площадку для реализации инвестпроекта в одном из индустриальных парков Московской области удобно на онлайн-карте.

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