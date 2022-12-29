Подмосковье 29 декабря 2022, 10:56 Новый индустриальный комплекс создал более 500 рабочих мест в Пушкинском округе

Читать 360tv в

Еще одно здание производственно-складского комплекса «РУСИЧ-Холмогоры» ввели в эксплуатацию в деревне Талицы городского округа Пушкинский после разрешения от Министерства жилищной политики Подмосковья. Объем инвестиций в проект превысил 4,5 миллиарда рублей.

Застройщиком выступила компания «ЛП М8». Площадь нового склада превышает 87 тысяч квадратных метров. Здесь есть пункт охраны, комната для сотрудников, медпункт, станции зарядки погрузчиков и административные помещения. На территории построили парковку на 50 грузовиков и 112 легковых машин. Объект, который возвели при участии Центра содействия строительству Подмосковья, создал 560 рабочих мест.

Реклама

В индустриальном парке «РУСИЧ-Холмогоры» уже работают такие компании, как «Спортмастер», «3LOGIC», «СберЛогистика», «DNS», «АТАК» и другие.

Реклама

Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду, что отечественный бизнес, который приходит в Подмосковье, позволит сохранить занятость населения. Экономические итоги года он оценил положительно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».