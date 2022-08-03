Новый игровой комплекс открыли в парке Сказок в Люберцах

Сегодня, 3 августа, в парке Сказок поселка Томилино Люберцов прошло открытие новой игровой зоны, об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. Работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Парк Сказок — излюбленное место для отдыха томилинцев. Сегодня здесь открыли одну из тринадцати игровых зон, которые мы обустраиваем в парках культуры и отдыха. Новая площадка общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров выполнена в эко-тематике. Уверен, она придется по душе как юным жителям, так и их родителям», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Детское игровое пространство создали в единой стилистике с природным окружением парка. Площадка выполнялась с использованием натуральных материалов — из дерева, металла, песка, гравийного отсева.

В состав площадки входят игровые комплексы с горками, оборудованием, качелями, каруселями и другими атрибутами. По зонированию площадку разделили на три сектора — для младшего возраста, зоны с качелями и места для детей разных возрастов. В ходе открытия для детей организовали большую игровую программу. Им раздавали воздушные шары, воду и угощали сахарной ватой.