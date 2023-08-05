Подмосковье 05 августа 2023, 17:44 Новый игровой городок по губернаторской программе открыли в Лосино-Петровском Телеканал «360»

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Губернаторскую детскую площадку установили в микрорайоне Прибрежном в Лосино-Петровском. Глава округа Сергей Джеглав лично перерезал красную ленточку в честь открытия городка, местные юные жители высоко оценили качество новых канатных пирамид, качелей и горок.

«Программа губернаторская, и Андрей Юрьевич Воробьев участвует в этом первый. Это его идея и воплощение уже с помощью правительства Московской области. <…> Важность — новый развивающийся микрорайон Прибрежный: молодые семьи, большое количество детей. Поэтому и выбрали именно этот квартал», — рассказал глава округа Сергей Джеглав.

Детский городок установили благодаря активному участию местных жителей. Территорию оборудовали яркими архитектурными сооружениями, скамейками и урнами. В ближайшее время новую губернаторскую площадку откроют и в микрорайоне Аничково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе реконструируют более 180 парков. Он посетил Фрязинский лесопарк, который благоустроят к 15 августа.

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