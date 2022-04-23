Новый храм возвели в Зарайском округе

Миноблимущество выделило земельный участок площадью порядка 1300 метров в деревне Авдеево городского округа Зарайск под строительство нового храма. Сейчас здесь идет возведение Никольского храма.

«Благодаря неравнодушию наших жителей, поддержке со стороны правительства Московской области и помощи меценатов в муниципалитете в последние годы активно возрождаются и строятся православные святыни. Помимо Никольского храма в Авдеево, сегодня строится храм в честь Святой блаженной Матроны Московской в селе Чулки-Соколово. Восстановлен Богородицерождественский храм в деревне Большие Белыничи, Никольский храм в деревне Верхнее Маслово. Построена церковь Святителя Василия, епископа Рязанского в деревне Протекино и Владимирской иконы Божией Матери в деревне Летуново — в селах, где ранее их не было. А в стадии возрождения Христорождественский храм в деревне Пронюхлово, Свято-Духовской — в деревне Моногарово и главный храм Зарайского кремля — Никольский собор», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Новый храм возводится силами прихода Успенского храма деревни Рожново. Комплекс рассчитан на 50 прихожан. Здание уже построено, сейчас начались работы по внутренней отделке и установка куполов. Храм откроет свои двери для прихожан осенью. В планах также провести комплексное благоустройство прилегающей территории и организацию парковочного пространства.

Источник фото: телеканал «360»

С начала года, помимо Никольского храма в деревне Рожново, Миноблимущество передало участки под строительство еще четырех храмов на территории Успенского храма в селе Демьяново городского округа Клин, Пантелеимоновского храма в городском округе Химки, Иоанно-Предтеченского храма в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа, Казанского храма в Солнечногорске, Покровского храма в городе Яхроме Дмитровского округа, а также для дальнейшего возведения часовни в селе Спас Заулок в Клину. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Уже завтра православный мир будет отмечать светлый праздник Пасхи. Новые храмы — это большое событие для прихожан, особенно когда они возводятся в тех населенных местностях, где их никогда не было», — сказала министр.