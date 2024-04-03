Подмосковье 03 апреля 2024, 09:23 Новый храм построили во Фрязине Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Строительство православного храма завершилось в городском округе Фрязино. Церковь рассчитана на 465 прихожан, при этом в приходе будет трудиться 35 служащих. Общая площадь двухэтажного здания — более 500 квадратных метров.

Специалисты подведомственной Главгосстройнадзору Московской области компании «СтройЭксперт» проверили новое здание, оценили фактически выполненный объем работ и соответствие установленным в проектной декларации параметрам.

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В храме есть входная зона с гардеробной для прихожан, солея, алтарь, балкон для певчих.

Одноглавый православный храм державной иконы Божией Матери изначально построили еще в 2017 году, однако с 2022 года объект находился на реставрации. Сегодня все строительные работы завершены, а церковь готова принимать верующих на службы.

Богослужения в храме совершаются регулярно в выходные и праздничные дни.

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