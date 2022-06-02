Новый храм появится в Балашихе

В микрорайоне 1 Мая построят храм Игоревской иконы Божией Матери. Документы о передаче земли подписали глава округа Сергей Юров и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

«С начала нынешнего тысячелетия, то есть, где-то с 2000-х годов люди просят. Чтобы был храм. Храм в честь Игоревской иконы Божией Матери будет небольшой, деревянный, с учетом всех особенностей места», — рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский.

Сейчас в микрорайоне 1 Мая, как и в близлежащих территориях, нет храма православной церкви. Новый храм станет первым. К стройке приступят, когда подпишут все юридические документы, утвердят эскиз. Место под небольшой храм выбрали рядом с Московской кольцевой автодорогой, недалеко от Восточного Измайлово.