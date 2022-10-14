Новый храм и воскресную школу построят в Долгопрудном | 360°

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Новый храм и воскресную школу построят в Долгопрудном

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В Подмосковье, в Долгопрудном, собираются построить новый храм, при котором будет действовать воскресная школа. Для этого уже согласовали предоставление земельного участка, который отдадут в безвозмездное пользование. Он по площади составляет порядка 0,4 гектара и находится на улице Восточной в городе Долгопрудном.

Государство и Подмосковье в целом очень тесно сотрудничают с религиозными объединенями. В том числе, предоставляют землю, помогают возводить на ней все новые и новые храмы.

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«Так, в Долгопрудном на предоставленном земельном участке будет построен каменный храм вместимостью около 200-300 прихожан, а также воскресная школа», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Только с начала этого года Русской православной церкви передали больше 20 участков. Их общая площадь достаточно внушительная — примерно 9 гектаров. Землю могут предоставить для возведения на ней новых зданий. Ее отдают в пользование на срок до десяти лет.

Строительство

Долгопрудный

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