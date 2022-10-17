Новый храм и школу построят в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 18:59 Новый храм и школу построят в Долгопрудном

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Миноблимущество согласовало новое предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадь 0,4 гектара. Сам участок находится в районе улицы Восточная в городе Долгопрудный. Там собираются строить религиозные объекты.

Земли передаются православным приходам в собственность или перед уже построенными объектами, или для дальнейшего строительства. С каждым разом в Подмосковье строится все больше и больше храмов, государство при этом тесно сотрудничает с религиозными объединениями.

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«Так, в Долгопрудном на предоставленном земельном участке будет построен каменный храм вместимостью около 200-300 прихожан, а также воскресная школа», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Только с начала этого года в Русской православной церкви в пользование для такого строительства уже передали больше 20 земельных участков, их общая площадь составила примерно 9 гектаров. Земля предоставляется на срок до десяти лет.