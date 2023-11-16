Подмосковье 16 ноября 2023, 20:52 Новый храм Георгия Победоносца освятили под Солнечногорском Фото: администрация Солнечногорска

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Новый храм великомученика Георгия Победоносца в Лидде под Солнечногорском освятили и назвали Георгиевским. Божественную литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Ему помогали представители духовенства из Сергиева Посада, Дмитрова и другие. Также в мероприятии поучаствовали замглавы окружной администрации Марина Маннапова, местные депутаты, благотворители, военнослужащие и жители муниципалитета.

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Храм построили на месте, где в1941 году остановили немецко-фашистские войска.

«Строительство одного из самых больших храмов муниципалитета началось в 2016 году, рассчитан он на 1,5 тысячи человек. Храм освящен во имя святого воина — Георгия Победоносца», — сообщил глава округа Константин Михальков.

После литургии перед храмом освятили памятник Георгию Победоносцу. Участникам мероприятия раздали иконы с его ликом.

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