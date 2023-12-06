Подмосковье 06 декабря 2023, 13:18 Новый график движения пригородных поездов ЦППК ускорит работу МЦД-4 на 10 минут Unsplash

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Каждый год во второе воскресенье декабря электропоезда в пределах Московского транспортного узла следуют по новому расписанию. В этом году корректировки вступят в силу с 10 декабря.

В этом году ЦППК совместно с Московской железной дорогой уменьшила интервалы движения некоторых поездов. Так, пассажиры МЦД-4 смогут на десять минут быстрее добираться из Апрелевки до Железнодорожного и обратно. Изменения также позволили увеличить количество рейсов.

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Помимо этого, железнодорожная пассажирская компания назначила 13 дополнительных пригородных поездов, продлила маршрут следования 33 пригородным поездам и сократила время следования восьми поездов.

Ознакомиться с актуальным расписанием электричек можно на сайте компании и в мобильном приложении ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Уже в 2024 году там полностью завершат работы по строительству развязки с Володарским шоссе.

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