07 февраля 2023, 10:18
Новый государственный ветпункт открылся в Королеве
Дополнительный государственный ветеринарный пункт появился в Королеве в районе Костино. Ветклинику открыли по просьбе местных жителей. Она может принимать более 20 пациентов в сутки.
«Там оказывают такие ветеринарные услуги, как: вызов ветеринарного врача на дом, оказание первой ветеринарной помощи, консультации, проводят процедуры», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
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В королевском ветпункте также могут вакцинировать животных, сделать чипирование и оформить индивидуальный паспорт. Кроме того, питомцам могут провести вакцинацию, сделать чипирование, оформить индивидуальный паспорт. Там доступны и клинико-диагностические исследования, результаты которого клиенты получат по электронной почте.
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