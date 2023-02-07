Подмосковье 07 февраля 2023, 10:18 Новый государственный ветпункт открылся в Королеве

Читать 360tv в

Дополнительный государственный ветеринарный пункт появился в Королеве в районе Костино. Ветклинику открыли по просьбе местных жителей. Она может принимать более 20 пациентов в сутки.

«Там оказывают такие ветеринарные услуги, как: вызов ветеринарного врача на дом, оказание первой ветеринарной помощи, консультации, проводят процедуры», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Реклама

В королевском ветпункте также могут вакцинировать животных, сделать чипирование и оформить индивидуальный паспорт. Кроме того, питомцам могут провести вакцинацию, сделать чипирование, оформить индивидуальный паспорт. Там доступны и клинико-диагностические исследования, результаты которого клиенты получат по электронной почте.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».