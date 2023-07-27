Подмосковье 27 июля 2023, 10:21 Новый гостиничный комплекс с бассейнами создаст 500 рабочих мест в Одинцове Unsplash

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Компания «Стройинжиниринг» построит гостиничный комплекс LeePrime spa resort Volkovo 4* в Одинцове. Курорт появится на земельном участке площадью 12 гектаров и принесет около 500 новых рабочих мест округу.

Отель возведут в районе деревни Волково. Общая площадь зданий и помещений составит более 24 тысяч квадратных метров.

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«Компания планирует построить гостиничный комплекс на 375 номеров, рассчитанный на прием до 800 посетителей. Инвестиции в проект составят около 3,5 миллиарда рублей. Предусмотрено создание 500 новых рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Это будет круглогодичный подмосковный курорт для индивидуального или семейного отдыха. К услугам гостей будут ресторан, джакузи на открытом воздухе, спортивная площадка, глэмпинг или СПА-комплекс. Особенностью проекта станут бассейны, вода в которых по своему составу будет соответствовать воде из пяти разных морей. Для проведения бизнес-мероприятий оборудуют конференц-зал.

Ознакомиться с земельными участками, доступными для реализации бизнес-проектов в регионе, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он отметил необходимость расширить меры, которые упрощают жизнь предпринимателям.

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