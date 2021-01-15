Новый городской парк с прудами появится в Опалихе. Проект согласовали с жителями

Новый большой парк появится в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска. Планируется, что рядом с ним разместят малоэтажные дома, спортивный центр и детский сад. Концепцию проекта выбрали сами жители. Прежде территория, на которой разместится парк, была закрытой.

Деревянный или каменный забор был там всегда. Еще с 40-х годов прошлого века на этом месте находился санаторий Министерства атомной промышленности. В 90-х территория перешла в частные руки.

Теперь жители ждут реализации нового проекта. Причем речь не столько о самой застройке, сколько о территории, прилегающей к будущим домам.

Однако стройка еще не началась. Третий год подряд не утихали споры о статусе территории. Некоторые заявляли, что это место — культурное наследие, но старожилы не помнят здесь никаких памятников.

Жительница микрорайона Екатерина Соколова подчеркнула, что проект подразумевает обустройство красивого парка с прудами, ивами и прогулочными пространствами. По ее словам, в Опалихе пока что нет таких мест отдыха.

Собственник территории планирует невысокую застройку, как я слышала, а также сделать парк, передав его городу. Это очень красивый парк с прудами, где можно прогуляться с детьми Екатерина Соколова.

В первую очередь проект создают как большую рекреационную зону. И четыре гектара леса планируют сохранить максимально. Это отметил главный архитектор проекта Никита Асадов.

«Мы осуществляем только санитарную чистку уже упавших или аварийных деревьев. Мы считаем важным сохранить максимум деревьев. Для нас это важно», — подчеркнул он.

Но сегодня статус территории изменился. Главное управление по культурному наследию Подмосковья уже исключило ее из списка выявленных объектов культурного наследия.

У жителей появился шанс на то, что уже скоро они смогут гулять в новом парке, что они получат дополнительные рабочие места, устроят детей в детский сад и будут заниматься спортом рядом с домом.