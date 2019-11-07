В Котельниках дали старт проекту «Зима в Подмосковье». Здесь, в ТЦ «МЕГА — Белая дача», зажгли новогодние огни, праздничную подсветку из мерцающих светодиодов, гирлянд и подвесных декораций. Немного позже — в декабре — достойную иллюминацию и украшения власти городского округа обещают устроить не только в торговых центрах, но и повсюду на городских площадях, парках и скверах Котельников.

Источник фото: телеканал «360»

Обратный отсчет, извещающий сколько времени осталось до Нового года, был запущен в холле «МЕГА — Белая дача» в Котельниках. Одновременно с символическими часами, включили и праздничную подсветку торгового центра. Так что, несмотря на аномальную оттепель на дворе, здесь уже царит настоящая праздничная атмосфера.

Свыше двух миллионов светодиодов, более 10 тысяч метров световых гирлянд, 500 метров интерактивного анимационного панно — примерно такая арифметика стоит за этим ярким, во всех смыслах, событием.

«Мы открываем новогодний сезон. Я знаю, что вы скажите „рано“, но это никогда не рано для теплых отношений, для дружбы. И мы хотим такое отношение давать нашим посетителям, нашим гостям. И, по нашему мнению, новогодний сезон — это хорошая причина. Хотим показать, что „Белая дача“ всегда модернизируется. Вот открываем ресторан. И мы обещаем, что каждый день будет сюрприз для всех», — рассказал Константинос Цакалис, управляющий ТЦ «МЕГА Белая дача».

Источник фото: телеканал «360»

Праздничное представление на сцене — тоже под стать торжеству: перед гостями церемонии выступили артисты классического балета, а Московский театра мюзикла представил отрывок из спектакля «Реверс».

«Реверс» — спектакль-эксперимент, на стыке искусств: акробатики, хореографии и театра, в прошлом году стал ярчайшим событием культурной жизни столицы, а сегодня — добавил красок и эмоций церемонии в «МЕГЕ».

Источник фото: телеканал «360»

«Я была очень рада присутствовать на торжественном включении новогодней иллюминации, так как эта иллюминация будет создавать праздничную новогоднюю атмосферу еще два месяца. Также очень приятно, что ТЦ „МЕГА“ — это не просто место для шопинга, но и пространство, в котором проходит множество культурных и массовых мероприятий и здесь просто приятно провести вечер», — поделилась эмоциями Диана Коренкова, жительница г. о. Котельники.

Предновогодняя акция в «МЕГЕ» дает старт не только обратному отсчету дней до нового года, но и задает определенный уровень для инсталляций и украшения территории всего городского округа Котельники в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ мы с одним из партнеров в городе запустили эту праздничную иллюминацию, и этот проект полностью брендирован в рамках проекта. Это очень важно, так как в городе этой зимой у нас запланировано очень много мероприятий, в лесопарках, на площадях: будут ярмарки и на это откликнулся весь крупный бизнес в городе, славящийся своей торговой направленностью. И на этих площадках будут проходить каждый день мероприятия. Я, как глава, очень благодарен нашим партнерам за то, что поддержали эту идею и все участвуют в проекте „Зима в Подмосковье“», — сказал Андрей Булгаков, глава г. о. Котельники.

Проект «Зима в Подмосковье», главной целью которого является повышение туристической привлекательности Московской области, набирает обороты. В проекте задействовано 11 направлений, а в нынешнем зимнем сезоне, символический старт которому дан в Котельниках, особенное внимание планируется уделить украшению и иллюминации городских площадей, парков и мест отдыха.