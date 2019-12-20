Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию трех корпусов жилого комплекса «Раменский». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 12, 13 и 21-го корпусов жилого комплекса «Раменский», расположенного по адресу: г. о. Раменский, улица Мира — Северное шоссе.

Строительство корпусов жилого комплекса началось в 2014 году. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на конец 2015 года, но из-за отсутствия финансирования у застройщика строительство велось медленными темпами.

«Для завершения строительства жилого комплекса «Раменский» в 2017 году правительством Московской области был найден инвестор ГК «ФСК». Вчера дом был введен в эксплуатацию, обеспечены права 608 граждан, — отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

С учетом ЖК «Раменский» в Московской области в течение 2019 года было выдано 19044 ключа. Решены проблемы дольщиков по 52 объектам 128 жилых домов.

«Сегодня можно констатировать, что мы выполнили план, поставленный перед нами губернатором на 19 тысяч ключей. До конца года планируем успеть довести до ввода в эксплуатацию еще несколько значимых объектов», — заключила Федотова.