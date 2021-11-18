Новый год близко: Домодедово готовит главный каток к празднику

В Домодедове начали подготовку к Новому году — на главной площади города монтируют большой каток. Его откроют в начале декабря, а работать он будет до марта. Вход бесплатный, но по предварительной записи на сайте дирекции парков.

В день запустят шесть сеансов, каждый по 1,5 часа. Прокатиться одновременно смогут 150 человек. Между ними сделают небольшие перерывы, чтобы поддерживать гладкость льда.

Однако жителей Домодедова ждет не только каток, но и множество других развлечений.

«Помимо катка, еще будут наши красивые новогодние елки, большая трехскатная горка, будет организована зона фуд-корта, где возможно будет попить горячие согревающие напитки или вкусно покушать», — рассказала руководитель дирекции парков городского округа Юлия Смирнова.

Рядом с катком строят большой пункт проката — в нем поставят раздевалку, ячейки для хранения вещей и заточку коньков, если придете со своими. Если все-таки берете в аренду, то на выбор предложат не только коньки, но и тюбинги для горки. На площади каждый найдет зимнее развлечение по душе.