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    18 ноября 2021, 19:52

    Новый год близко: Домодедово готовит главный каток к празднику

    Екатерина Керсипова

    В Домодедове начали подготовку к Новому году — на главной площади города монтируют большой каток. Его откроют в начале декабря, а работать он будет до марта. Вход бесплатный, но по предварительной записи на сайте дирекции парков.

    В день запустят шесть сеансов, каждый по 1,5 часа. Прокатиться одновременно смогут 150 человек. Между ними сделают небольшие перерывы, чтобы поддерживать гладкость льда.

    Однако жителей Домодедова ждет не только каток, но и множество других развлечений.

    «Помимо катка, еще будут наши красивые новогодние елки, большая трехскатная горка, будет организована зона фуд-корта, где возможно будет попить горячие согревающие напитки или вкусно покушать», — рассказала руководитель дирекции парков городского округа Юлия Смирнова.

    Рядом с катком строят большой пункт проката — в нем поставят раздевалку, ячейки для хранения вещей и заточку коньков, если придете со своими. Если все-таки берете в аренду, то на выбор предложат не только коньки, но и тюбинги для горки. На площади каждый найдет зимнее развлечение по душе.