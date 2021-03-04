«Растут быстрее и весят больше». Новый гибрид бройлеров из Подмосковья будут продавать по всей стране

Созданный в Сергиевом Посаде промышленный гибрид бройлеров «Смена 9» начнут продавать по всей России. Это кросс кур, полученный в конце 2020 года. Его внесли в реестр селекционных достижений.

Гибрид создали специалисты селекционно-генетического центра «Смена» в Сергиевом Посаде. Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Особи растут быстрее и весят на 12,5% больше, чем предшественники. У них больше грудного мяса, отличающегося вкусовыми качествами Сергей Воскресенский.

По его словам, этот бройлер может конкурировать с импортными особями. В итоге снизится потребность в завозном материале для мясного птицеводства России.

За год в селекционно-генетическом центре «Смена» реализовали 179 тысяч инкубационных яиц. Решается вопрос о реконструкции птичников в деревне Топорково. Если это случится, производство племенного материала в «Смене» вырастет в пять раз.