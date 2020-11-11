Новый газопровод полностью обеспечит топливом городской округ Красногорск

В городском округе Красногорск завершили прокладку газопровода-связки между микрорайоном Опалиха, ГРС «Снегири» и ГРС «Архангельское». Теперь голубое топливо появится во всем муниципалитете. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Новый газопровод-связка высокого давления в Красногорске уже готов. Его проложили в рамках плана мероприятий по строительству и реконструкции газопроводов. Он улучшит работу системы газоснабжения всего муниципалитета.

Общая протяженность нового газопровода равна 5,5 километра. Работы проводились без отключения подачи газа потребителям.

«Строительство данного газопровода является стратегически важной составляющей газораспределительной сети Московской области, повышающей ее техническую надежность. Благодаря строительству газопровода городской округ Красногорск Московской области получил дополнительную возможность для подключения населения, объектов коммунальной инфраструктуры, предприятий малого и среднего бизнеса», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что после мониторинга пропускной способности нового газопровода определят объем дополнительных подключений. Это сделает возможным дополнительно подать газ в жилые дома жителей округа.