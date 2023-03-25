Подмосковье 25 марта 2023, 19:46 Новый футбольный манеж открылся на территории школы № 21 в Люберцах Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Новый футбольный манеж «Спартак» появился на базе школы № 21 в Люберцах. Это уже второй подобный объект в городском округе. Первый открыли в лицее № 42 в 2021 году.

Площадь нового манежа составляет 1,3 тысячи квадратных метров. В него входит поле с искусственным покрытием, раздевалки, санузлы, медицинский кабинет, тренерские комнаты, инвентарные и технические помещения.

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«Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда подчеркивает, что наш приоритет — массовый спорт. Эффективное взаимодействие с инвесторами помогает нам решать эту задачу», — заявил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

По его словам, до обеда в манеже будут проходить уроки физкультуры, а после — занятия воспитанников спортивных школ, секций и всех желающих. Окупаемость таких проектов составляет 4-4,5 года. Все объекты находятся внутри жилых кварталов и на территории школ.

«На сегодняшний день в школе „Спартак“ в Люберцах занимаются 750 детей. Этот манеж станет хорошим подспорьем, чтобы мы развивались дальше», — сообщил руководитель футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов.

В этом году в Люберцах откроют еще три подобных объекта: манежи на территории гимназии № 5, лицея № 4 и школы № 6.

«В этом году Люберцам 400 лет, и мы открываем первый спортивный объект из четырех, запланированных к открытию в этом году. Этот спортивный комплекс позволит заниматься футболом, волейболом, борьбой, разными видами спорта», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

К 2024 году в округе также запустят универсальный манеж на территории школы № 54 в поселке Октябрьский, футбольный манеж в школе № 8 в микрорайоне Птицефабрика и манеж на базе школы № 11.

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