Новый формат общения с бизнесменами освоили чиновники Солнечногорска

Крупное предприятие Солнечногорска попросило о помощи администрацию округа. 13 гектаров производства, 480 реализованных проектов — здесь производят водоочистные сооружения.

Территория предприятия больше напоминает курорт: ровный асфальт, газоны, беседки, спортплощадки — и все это создано для сотрудников предприятия. В штате компании пока состоят 340 человек.

На предприятии говорят, что производству не хватает квалифицированных кадров. Работников привлекают из Клина, Москвы, Зеленограда, регионов страны.

Разобраться в проблеме производителей глава округа Солнечногорск Виктор Родионов решил на месте и таким образом перевел стандартный бизнес-час в новый формат.

На месте гораздо проще объяснить и показать, с какими сложностями встречается производство. С теми, кто только начинает строить свой бизнес, чиновники округа планируют вместе искать площадки для старта.

Общение с бизнесменами на местах станет стандартной практикой. Чиновники намерены регулярно выезжать на производство, чтобы помогать тем, кто активно развивает округ.