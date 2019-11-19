Новый формат чемпионата. Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры пройдут в Подмосковье

С 22 по 26 ноября 2019 года в Московской области пройдут Четырнадцатые молодежные Дельфийские игр государств-участников СНГ. Второй раз они будут проводиться в форме Дельфийского чемпионата.

Участники будут соревноваться в шести категориях: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение и открытая номинация. Всего свои таланты продемонстрируют более 400 деятелей искусств в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих государства-участники СНГ. Открытие состоится 25 ноября 2019 года на сцене VegasCityHall.

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Всем участникам, согласно правилам Дельфийского чемпионата, во всех турах предстоит соревноваться парами. В каждой из пар по результатам выступлений определится победитель, выходящий в следующий тур. В финале примут участие победители двух полуфиналов. А проигравшим в них достанется бронза. В число жюри и гостей войдут более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.