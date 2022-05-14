Новый ФОК откроют в Балашихе к концу 2022 года

В Балашихе к концу 2022 года реконструируют стадион «Труд». Вместе с ним посетителей примет и новый ФОК, строительство которого идет хорошими темпами.

Работы на улице Спортивной по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса, проведению коммуникаций и благоустройству территории ведут одновременно и по графику.

«Строительство ведут хорошими темпами. <...> Где-то через два месяца уже полностью соберут коробку. Строители приступят к отделочным работам», — подчеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Обновленный стадион должны открыть к концу года. К этому же сроку начнет работать и ФОК, где жители смогут заниматься баскетболом, футболом и другими видами спорта.