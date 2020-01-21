Новый ФОК в шатурском селе Дмитровский Погост откроется в феврале

В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура в феврале откроет свои двери долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс «Коробовский». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Спортивное учреждение построено по губернаторской программе «50 ФОКов». На первом этаже расположился универсальный зал для игровых видов спорта, трибуны на 180 посадочных мест. Второй этаж занимает малый зал для борьбы и фитнеса. Спорткомплекс оборудован раздевалками с душевыми и туалетными комнатами, в том числе для маломобильных групп, и подсобными помещениями. Территория вокруг ФОК благоустроена.

Глава городского округа Шатура Андрей Келлер рассказал, что спортивная школа заинтересована в открытии на территории ФОК секции бокса, борьбы, волейбола и мини-футбола. «Жители села Дмитровский Погост и соседних населенных пунктов смогут выбрать секции, которые будут бесплатными», — подчеркнул Андрей Келлер.

Название Дворцу спорта выбрали сами жители — «Коробовский». Оно происходит от исторического и обиходного названия села «Дмитровский Погост» — Коробово.

Местный житель Николай Самсонов открытия спортивного учреждения ждет с нетерпением. «Уже давно ждем этот ФОК, почти потеряли надежду, ведь строят с 2015 года. Говорят, первый подрядчик попался недобросовестный. Скоро буду ходить в новый тренажерный зал рядом с домом, раньше после работы в Шатуре ради этого задерживался», — поделился Николай Самсонов.

Торжественное открытие ФОК «Коробовский» намечено на 21 февраля 2020 года.

В городском округе более 40% населения отдает предпочтение спортивному, активному и здоровому образу жизни. Самыми популярными игровыми видами спорта являются футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, волейбол, борьба. Возрастает интерес у населения старшего поколения к скандинавской ходьбе, плаванию.

Для ведения активного и здорового образа жизни в Шатуре есть вся необходимая инфраструктура: стадион, два плавательных бассейна, 30 спортивных залов, 49 плоскостных спортивных сооружений. При этом количество спортивных мероприятий и число вовлеченных в спорт жителей ежегодно увеличиваются. Спортивные объекты округа постоянно совершенствуются.

Как строили ФОК «Коробовский». Источник фото: администрация городского округа Шатура

В 2019 году на стадионе «Энергия» в Шатуре были проведены масштабные работы: заменены пластиковые сидения, приобретено электронное табло, на мачтах освещения установлены новые энергосберегающие светильники. Во дворце спорта «Олимпийский» отремонтирована крыша, в бассейне установлено электронное табло.

По проекту «Доступная среда» все спортивные объекты округа оснастили табличками Брайля, в «Олимпийский» приобрели подъемник для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также в 2019 году в оперативное управление шатурской спортивной школы, которая заведует всеми спортобъектами, передали еще одно спортивное сооружение — спортивный зал, расположенный в поселке Шатурторф, ранее принадлежащий профессиональному училищу № 35. В зале восстановили электро-, водо- и теплоснабжение, оконные рамы. Кроме того, в поселке установили новую хоккейную площадку.