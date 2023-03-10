Подмосковье 10 марта 2023, 17:09 Новый ФОК в Орехово-Зуеве откроется до конца 2023 года

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На улице Гагарина в Орехово-Зуеве продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Готовность объекта оценили в 35%. ФОК откроется в конце 2023 года, сообщили в министерстве строительного комплекса региона.

Спортивный объект строится в рамках нацпроекта «Демография». Общая площадь здания составит 5,1 тысячи квадратных метров.

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«В настоящее время на объекте более 90 рабочих и три единицы техники. Выполняются монолитные работы, кладка стен, монтаж металлоконструкций, устройство внешних инженерных сетей», — добавили в министерстве.

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Площадь ледовой арены составит 2640 квадратных метров. Для зрителей оборудуют трибуны на 230 посадочных мест.

В здании разместят тренировочный зал с местами для отдыха, тренажерный зал, медпункт, зал технической подготовки хоккеистов и административные помещения. В ФОКе будет работать прокат коньков и сервис по их заточке, а также кафе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в Подмосковье в ближайшие пять лет. Изменится облик стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.

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