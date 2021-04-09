Новый ФОК в Молодежном сделал спорт в поселке доступнее

В закрытом поселке Молодежном появился физкультурно-оздоровительный комплекс. Раньше местные могли погонять мяч на поле за домом, подростки довольствовались площадкой у школы, но все это не идет ни в какое сравнение с новым пространством. Как преобразилась спортивная жизнь в поселке, узнавала корреспондент «360».

Роман Кузьменко — молодой депутат, с детства играет в баскетбол. И, как человек активный, поднимал вопрос не раз — даже баскетбольную площадку с единомышленниками построил в свое время. Как раз на том месте, где сейчас ФОК.

«Приехал сюда губернатор сам, и вот, наверное, это знаковый момент был, когда было решено, что ФОК точно будет, и его построили», — говорит Роман Кузьменко.

Источник фото: телеканал «360»

Мультиспортсмен из Молодежного Никита Коваленко делится, что с появлением ФОКа его жизнь стала иной. Он играет в волейбол, футбол и теннис. Парень никогда не рвался в профессиональную лигу, занимался для себя. На зиму ему приходилось впадать в «спортивную спячку» — разве что уроки физкультуры помогали поддерживать форму. Теперь такой проблемы не будет.

Источник фото: телеканал «360»

В новом здании — игровой зал с раздвижными трибунами для зрителей на 50 мест, тренажерный зал и зал для групповых тренировок.

Источник фото: телеканал «360»

ФОК открыли в феврале, а секции уже забиты под завязку. Молодые мамы после работы спешат на фитнес или просто посмотреть, как занимаются их дети. Например, в секции брейк-данса.

Источник фото: телеканал «360»

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