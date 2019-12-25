Новый ФОК открылся в Балашихе. Там будут заниматься плаванием и художественной гимнастикой

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыли в микрорайоне Заря в Балашихе. Теперь более 100 детей получили возможность заниматься в секции плавания.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны Андрей Демин, жители города и ветераны.

«Сегодня действительно важное событие для всего нашего города и, особенно, для микрорайона Заря — это открытие ФОКа. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева на его строительство из регионального бюджета было выделено около 250 миллионов рублей. В новом спорткомплексе будут заниматься в секции плавания более 100 детей», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что новый ФОК станет одним из структурных подразделений балашихинской спортивной школы «Метеор». Также там будет работать секция художественной гимнастики.

«Еще в 2016 году на встрече с жителями микрорайона обсуждали дорожную карту. Решили, что нужен ФОК именно с бассейном. Поставили лучшее оборудование, чем изначально было по проекту. Теперь вода обеззараживается без хлорки. Я всех поздравляю с этим важным для микрорайона событием», — сказал Игорь Брынцалов.

В новом ФОКе будут организованы занятие для пожилых людей по программе «Активное долголетие».

«Я очень рад тому, что в нашем городке появилось такое прекрасное спортивное сооружение, что жителям нашего городка не нужно больше ездить в другие микрорайоны. Можно после учебы, работы потренироваться, поплавать, отвести на занятия детей. Огромное спасибо за это прекрасное сооружение от всех ветеранов, от всех военнослужащих, от наших семей, которые связаны с вооруженными силами», — сказал Андрей Демин.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Заря начали в 2018 году. Его площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Помимо бассейна в спорткомплексе будет располагаться тренажерный зал.