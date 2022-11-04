Новый ФОК откроют в Можайске в 2023 году | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 20:02 Новый ФОК откроют в Можайске в 2023 году

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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Железнодорожной в Можайске планируют завершить к 2023 году. Готовность объекта составляет 24,5%, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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«Строительство ФОКа началось в феврале 2022 года. Сейчас продолжаются работы по возведению фундамента объекта, а также по устройству наружных инженерных сетей», — сказал Дмитрий Абаренов.

В двухэтажном спорткомплексе площадью более пяти тысяч квадратных метров будет оборудован универсальный спортивный зал с трибуной на 500 мест, зал борьбы с трибуной на 100 мест, тренажерный и тренировочный борцовский залы, а также вспомогательные и административные помещения.

Строительство ФОКа ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и реализации президентского проекта «Спорт — норма жизни».