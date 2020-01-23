Новый ФОК откроется в Новлянском микрорайоне Воскресенска весной

В Новлянском микрорайоне Воскресенска заканчивается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже в мае текущего года у местных жителей появится еще одна возможность для занятий спортом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Площадь нового ФОК составит четыре тысячи квадратных метров. Комплекс обеспечен всем необходимым для занятий различными видами спорта. Также на его площади есть кафе, медицинский кабинет и магазин продажи спортинвентаря. Для любителей водного спорта обустроен бассейн из шести дорожек по 25 метров, есть сауна.

Новлянский ФОК возвела компания «Мособлинтерстрой». На строительство частным инвестором было привлечено более 300 миллионов рублей. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса запланировано на начало мая этого года.

Руководитель управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Воскресенского округа Валерий Чупаков отметил, что место строительство было выбрано неслучайно.

«В Новлянском микрорайоне проживают более 30 тысяч жителей, много молодежи и детей. Это практически центр города, где до сих пор не было крупного фитнес-объекта, поэтому его необходимость назрела уже давно. Полагаем, что посещаемость будет достаточно большой. Кроме того, удобное расположение и транспортная доступность сделают новый ФОК весьма популярным местом», — выразил надежду Валерий Чупаков.

Пока в физкультурно-оздоровительном комплексе запланированы только коммерческие программы, но в ближайшее время руководство округа и строительная компания обсудят вопрос о его социальной нагрузке.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Глава Воскресенского городского округа Артур Болотников сделал акцент на том, что, кроме появившейся у жителей Новлянского микрорайона дополнительной возможности для занятий спортом, еще новый ФОК обеспечит рабочими местами около 100 человек.

«Отдельных слов благодарности заслуживают рабочие. Помимо основного строительства, они благоустроили спортивную площадку возле школы № 7, привели в порядок беговые дорожки, баскетбольные и футбольные площадки», — добавил Артур Болотников.

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, руководитель группы «Активное долголетие» Игорь Киселев уже больше года руководит группой активных представителей старшего поколения в спорткомплексе «Химик». В его группу из разных районов Воскресенска ходят заниматься около 40 человек, в основном от 65 до 75 лет.

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«У нас представлены такие виды спорта, как настольный теннис, бадминтон, дартс, есть тренажеры для самостоятельных занятий. Самый популярный у пенсионеров — это настольный теннис», — рассказал Игорь Киселев. Он подчеркнул, что пенсионерам нравится, в группах «Активного долголетия» они обретают практически вторую семью.

«Вместе мы отмечаем все праздники и дни рождения участников группы, выезжаем на экскурсии, ну и, конечно, занимаемся спортом, ведь это продлевает жизнь. Если в новом ФОК в Новлянске будет возможность для занятий группы по „Активному долголетию“, то мы ручаемся, что поможем ее укомплектовать. Спорт — это всегда здорово», — заверил Игорь Киселев.