Новый флюорограф появился во взрослой поликлинике в Кашире | 360°

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Новый флюорограф появился во взрослой поликлинике в Кашире

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Новый цифровой флюорограф заработал во взрослой поликлинике Каширской больницы. Медтехнику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

«Цифровой флюорограф российского производства установлен в поликлинике взамен старого аналогового оборудования, которое уже не отвечало современным требованиям. Также в кабинете перед установкой был проведен ремонт. Всего на эти цели было выделено 12,5 миллиона рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На новом флюорографе будут проводить до 70 исследований в сутки. Для работы на нем врачи поликлиники прошли обучение. Благодаря техническим возможностям аппарата можно получить «второе мнение» по исследованию у специалистов МОНИКИ. Направление на исследование можно взять у лечащего врача.

«Современное оборудование позволит увеличить объемы и скорость проведения исследований. Помимо этого, оно безопасно для врача и пациента, так как лучевая нагрузка во время обследования значительно ниже, чем у аналогового аппарата», — рассказал главный врач Каширской больницы Юрий Володин.

Губернатор Андрей Воробьев ранее анонсировал программу модернизации стационаров в Подмосковье.

Кашира

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